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02.06.2026 06:31:29
Amrapali Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Amrapali Industries hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 1,73 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrapali Industries 0,190 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 453,79 Prozent auf 180,15 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,45 INR gegenüber 0,310 INR im Vorjahr.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 88,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 484,18 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 256,69 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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