Amraworld Agrico informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amraworld Agrico hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 INR. Im Vorjahr hatten 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at