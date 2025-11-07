Amraworld Agrico stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amraworld Agrico äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

