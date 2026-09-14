Amrep präsentierte Quartalsergebnisse

Amrep hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,1 Millionen USD – eine Minderung von 66,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at