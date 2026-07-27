Amrep: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Amrep ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amrep die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie generiert.

Amrep hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Amrep mit einem Umsatz von insgesamt 52,85 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 49,69 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,36 Prozent gesteigert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 54,18 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at