15.12.2025 06:31:29
Amrep: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Amrep gab am 12.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Amrep 9,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,9 Millionen USD umgesetzt worden.
