Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
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16.09.2026 01:42:01
Amrize CEO Jan Philipp Jenisch Buys 30,000 Shares for $1.3 Million. Is This a Buy Signal?
Jan Philipp Jenisch, the Chairman & CEO of Amrize AG (NYSE:AMRZ), executed a purchase of 30,000 shares of the company on September 2, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($42.47); post-transaction value based on Sept. 2, 2026 market close ($42.97).
Amrize AG is a diversified construction materials and building envelope provider with a market capitalization of $23.7 billion and trailing twelve month (TTM) revenue of $12.2 billion, operating across North American markets. The company's dual-segment strategy--combining commodity building materials with specialized building envelope systems--provides revenue diversification and exposure to multiple end-market verticals. With 19,000 employees and operations spanning infrastructure, commercial, and residential construction, Amrize maintains a vertically integrated platform that captures value across the construction supply chain.
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