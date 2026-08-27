Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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27.08.2026 23:55:01

Amrize Chief Strategy Officer Buys 2,510 Shares in $117,769 Transaction

Samuel Jonas Poletti, Chief Strategy & M&A Officer at Amrize (NYSE:AMRZ), purchased 2,510 shares of the company on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($46.92); post-transaction value based on Aug. 17, 2026 market close ($45.73).Amrize operates as a leading construction materials provider with a market capitalization of $24.2 billion and annual revenue of $12.2 billion (TTM), serving the essential infrastructure and construction sectors across North America. The company's dual-segment business model, which combines commodity-based building materials with higher-margin engineered building envelope systems, provides operational diversification and exposure to both cyclical and defensive construction end-markets. With 19,000 employees and established operations across North America and Canada, Amrize maintains a competitive position through integrated supply chains and comprehensive product offerings that address the full spectrum of construction material requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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