WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

12.03.2026 21:15:05

Amrize Publishes Annual Report for Fiscal Year 2025

Amrize Ltd / Key word(s): Annual Results
Amrize Publishes Annual Report for Fiscal Year 2025

12-March-2026 / 21:15 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CHICAGO/ZUG, March 12, 2026 – Amrize (AMRZ) has published its Annual General Meeting (AGM) Invitation, Proxy Statement and Annual Report for Fiscal Year 2025.

Amrize’s Annual General Meeting will take place at the Theater Casino Zug, Artherstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland on April 21, 2026 at 09:00 am CEST; doors open at 08:00 am CEST.

The documents, including shareholder voting instructions, are available on Amrize’s website at https://investors.amrize.com/.

About Amrize
Amrize (NYSE: AMRZ) is building North America, as the partner of choice for professional builders with advanced branded solutions from foundation to rooftop. With over 1,000 sites and a highly efficient distribution network, we deliver for our customers in every U.S. state and Canadian province. Our 19,000 teammates uniquely serve every construction market from infrastructure, commercial and residential to new build, repair and refurbishment. Amrize achieved $11.8 billion in revenues in 2025 and is listed on the New York Stock Exchange and the SIX Swiss Exchange. 
Learn more at amrize.com

 

Media Relations: media@amrize.com Investor Relations: investors@amrize.com
   

End of Inside Information
Language: English
Company: Amrize Ltd
Grafenauweg 8
6300 Zug
Switzerland
Phone: +1 773-676-4981
E-mail: media@amrize.com
Internet: www.amrize.com
ISIN: CH1430134226
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2289564

 
End of Announcement EQS News Service

2289564  12-March-2026 CET/CEST

