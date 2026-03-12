Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|
12.03.2026 21:15:05
Amrize Publishes Annual Report for Fiscal Year 2025
|
Amrize Ltd / Key word(s): Annual Results
CHICAGO/ZUG, March 12, 2026 – Amrize (AMRZ) has published its Annual General Meeting (AGM) Invitation, Proxy Statement and Annual Report for Fiscal Year 2025.
Amrize’s Annual General Meeting will take place at the Theater Casino Zug, Artherstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland on April 21, 2026 at 09:00 am CEST; doors open at 08:00 am CEST.
The documents, including shareholder voting instructions, are available on Amrize’s website at https://investors.amrize.com/.
About Amrize
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Amrize Ltd
|Grafenauweg 8
|6300 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+1 773-676-4981
|E-mail:
|media@amrize.com
|Internet:
|www.amrize.com
|ISIN:
|CH1430134226
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2289564
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2289564 12-March-2026 CET/CEST
