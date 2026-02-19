|
19.02.2026 06:31:28
Amrize stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amrize hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,530 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 2,84 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,85 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,70 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,82 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.