Amrize stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amrize hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,530 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 2,84 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,85 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,14 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,70 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,82 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at