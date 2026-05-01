Amrize veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amrize präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,160 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 2,08 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at