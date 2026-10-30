Amrize veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amrize präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,980 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,77 Milliarden USD gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at