Amrutanjan Health Care: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Amrutanjan Health Care hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,08 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Milliarden INR – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrutanjan Health Care 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at