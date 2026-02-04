Amrutanjan Health Care präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amrutanjan Health Care hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,41 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at