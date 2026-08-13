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13.08.2026 06:31:29
Amrutanjan Health Care: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Amrutanjan Health Care ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Amrutanjan Health Care die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 1,51 INR. Im letzten Jahr hatte Amrutanjan Health Care einen Gewinn von 2,87 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Amrutanjan Health Care im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrutanjan Health Care 940,5 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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