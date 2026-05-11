Amrutanjan Health Care veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Amrutanjan Health Care hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,25 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Milliarden INR – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrutanjan Health Care 1,35 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 20,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 17,58 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,03 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amrutanjan Health Care einen Umsatz von 4,52 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at