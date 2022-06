ams-Aktie steigt: ams-OSRAM veräußert Geschäftsbereich Digital Systems nach China

Das Premstätter Unternehmen ams-OSRAM verkauft den Geschäftsbereich Digital Systems in Europa und Asien an das chinesische Unternehmen Inventronics.

Der Bereich mit 600 Mitarbeitern und Sitz in Garching bei München entwickle hauptsächlich Vorschaltgeräte mit zugehörigen Lichtmodulen, Software und vernetzbaren Komponenten für traditionelle und LED-Beleuchtung, teilte ams am Mittwoch mit. Inventronics ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Hangzhou, China.

Die an der Schweizer Börse notierte ams-OSRAM-Aktie gewinnt am Mittwoch zeitweise 2,2 Prozent auf 9,388 Franken hinzu.

tsk/cs

APA