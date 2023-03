ams-Aktie steigt: OSRAM bekommt neuen Finanzvorstand

Der Manager war zuletzt seit 2013 in derselben Funktion bei Siltronic tätig, ein Hersteller von Silizium-Wafern. Man gewinne eine erfahrenen CFO, so ams OSRAM -Aufsichtsratschefin Margarete Haase in einer Mitteilung am Donnerstagabend. Noch-CFO Ingo Bank verlässt ams-OSRAM per Ende April. Bis 1. Juli übernimmt interimistisch CEO Aldo Kamper die Finanzagenden.

Die ams-Aktie stieg an der Schweizer Börse letztendlich 1,29 Prozent auf 7,08 Schweizer Franken.

