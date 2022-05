ams-Aktie tiefer: ams OSRAM hat Tochter Fluence veräußert

Käufer ist die Lichttechnikfirma Signify mit Sitz in Eindhoven in den Niederlanden. Einen Preis teilte ams OSRAM am Montagabend in einer Aussendung nicht mit.

Fluence baut energieeffiziente LED-Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht. Die verkaufte Tochter ist laut ams OSRAM-Angaben ein Pionier in der Erzeugung von weißem Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts nachempfunden ist.

Im Schweizer Handel fällt die ams-Aktie zwischenzeitlich um 2,08 Prozent auf 11,80 Franken.

