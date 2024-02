ams-OSRAM-Aktie bricht um über 40 Prozent ein: Wertberichtigungen in Millionenhöhe belasten

Das Schlüsselprojekt für die pixelgroßen LEDs, die etwa in Smartwatch-Displays eingesetzt werden können, sei unerwartet storniert worden, teilte ams-OSRAM am Mittwochabend in Premstätten bei Graz mit.

Die unerwartete Stornierung des Schlüsselprojekts im Bereich microLED zwingt das Unternehmen dazu, die Strategie für diesen Bereich zu überarbeiten. Zudem erwartet ams Wertberichtigungen bis 900 Millionen.

Die Aktie bricht daraufhin an der SIX zeitweise um fast 45 Prozent ein bis auf 1,21 Schweizer Franken.

Redaktion finanzen.at