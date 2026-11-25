Der Sensoren- und Lichtkonzern ams-OSRAM ist eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display eingegangen.

Im Zuge der Vereinbarung beteiligt sich das südkoreanische Unternehmen mit 210 Millionen Euro an AMS Osram.

Samsung Display zeichnet dazu knapp 10 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 21 Euro, wie ams-OSRAM am Mittwoch mitteilte. Die Kapitalzufuhr dürfte den Verschuldungsgrad des Konzerns auf Pro-forma-Basis um rund 0,7 senken.

Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam eine neue Generation der MicroLED-Technologie für Bildschirme entwickeln und vermarkten. Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz winken ams-OSRAM mittel- bis langfristig jährliche Umsätze im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die Partnerschaft sichert zudem einen Teil der Auslastung des Werks Kulim 2 in Malaysia ab. Samsung Display stellt über mehrere Jahre Entwicklungsgelder bereit, aus denen ams-OSRAM in den kommenden Jahren jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.

Bei voller Auslastung des Werks sieht ams-OSRAM bis Mitte der 2030er-Jahre zusammen mit weiteren Wachstumsprojekten ein jährliches Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich.

ams-OSRAM-Aktie reagiert mit kräftigem Kurssprung

Aktien von ams-OSRAM haben am Mittwoch im frühen Handel deutlich zugelegt. Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter ließen den Wert zeitweise um bis zu 27 Prozent nach oben schnellen.

Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, legte aber letztlich an der SIX noch 6,78 Prozent auf 12,91 Franken zu. Im bisherigen Jahresverlauf zog der Börsenwert des Unternehmens um rund 80 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken an, auch wenn der Kurs derzeit deutlich unter dem Jahreshoch von 25,50 Euro von Anfang Oktober liegt.

Analysten waren voll des Lobes. Die Experten der Bank Vontobel werteten die Vereinbarung als "klar positiv". Die Partnerschaft eröffne ams-OSRAM nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, sondern entlaste auch die angespannte Bilanz des Konzerns.

Auch die Analysten von Oddo BHF sehen in der Vereinbarung einen bedeutenden Schritt zur Reduktion der Bilanzrisiken und der Fixkostenbelastung. Sie verwiesen zudem darauf, dass Samsung mit 21 Euro je Aktie einen deutlich über dem bisherigen Börsenkurs liegenden Preis bezahle.

/ra/rw/AWP/zb

PREMSTÄTTEN (dpa-AFX)