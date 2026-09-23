ams-OSRAM-Aktie legt kräftig zu – VCSEL-Durchbruch und Jefferies-Studie stützen

Die in Zürich gehandelten Aktien von ams-OSRAM haben ihre Erholung am Mittwoch mit der Annäherung an ihr Jahreshoch fortgesetzt.

Zuletzt wurden die Titel via SIX 8,93 Prozent höher zu 23,18 Schweizer Franken gehandelt, wodurch das im Mai erreichte Jahreshoch von 23,82 Franken in greifbare Nähe rückte. Darüber würde den Aktien eine Bestmarke seit fast drei Jahren winken.

Am Montag war die Erholung kraftvoll angestoßen worden, weil der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-Oberflächenemittern (VCSELs) für KI-Rechenzentren vermeldet hatte.

Weiter vorangetrieben wurde die Aktie nun von einer Studie des Analysehauses Jefferies, das den Aktien mit einer Zielerhöhung auf 25,50 Schweizer Franken eine Rückkehr auf das Niveau von vor drei Jahren zutraut.

Analyst Janardan Menon von Jefferies äußerte sich nach einem Treffen mit einem Fachbereichsleiter von Osram zu den Geschäftspotenzialen dieser Emitter. Das Gespräch habe ihn darin bestärkt, dass das Unternehmen gut aufgestellt sei, um von mittel- bis langfristigen Chancen im Bereich der Chip-zu-Chip-Verbindungen durch VCSEL-Technik zu profitieren, die Distanzen bis zu 30 Meter abdecken könne - in Ergänzung zu Distanzen von bis zu 7 Metern durch die Micro-LED-basierten Produkte des Unternehmens. Dieses Angebot treffe den erwarteten Bedarf von KI-Hyperscalern und Chipanbietern der kommenden Jahre.

Der Experte geht zudem davon aus, dass Micro-LED-Emitter von ams-OSRAM in einer Smart-Brille des Social-Media-Riesen Meta Platforms zum Einsatz kommen werden, deren Einführung 2027 anstehe.

Im Frühjahr hatte es bei der Aktie schon einmal einen kräftigen Erholungsschub gegeben, doch auf längerfristige Sicht ist die Lage weiter trüb. Vom Rekordniveau aus 2018 war zwischenzeitlich im vergangenen Jahr kurz unter der 5-Franken-Marke kaum noch etwas übrig. Ein erster größerer Erholungsschub hatte die Aktien dann bis Oktober 2025 über 13 Franken getrieben, ein zweiter dann im Mai bis auf 23,82 Franken. Noch höher hatte der Kurs letztmals im November 2023 gelegen.

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ZÜRICH (dpa-AFX)