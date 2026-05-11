ams Aktie
WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4
|Verkauf
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11.05.2026 17:49:00
ams-OSRAM-Aktie zieht an: Verkauf von CMOS-Bildsensoren-Sparte
Käufer für 40 Mio. Euro ist indie Semiconductor. Der Verkauf ist Teil der Strategie von ams-OSRAM, sich stärker auf AI Photonics und das Geschäft mit Smart-Brillen zu konzentrieren. Der Verkauf soll innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen sein, teilte ams-OSRAM am Montag mit.
Von den 40 Mio. sollen 35 Mio. Euro in bar gezahlt werden, die übrigen 5 Mio. Euro werden in Form eines Verkäuferdarlehens nach zwei Jahren gezahlt. Ein Gutteil des Geldes soll für die weitere Entschuldung des Konzerns verwendet werden. ams-OSRAM sitzt nach Rückschlägen wie dem Absprung eines Großkunden auf einem Schuldenberg von rund 2 Mrd. Euro.
Im Februar 2026 hatte das Unternehmen seine strategische Neuausrichtung bekanntgegeben. ams-OSRAM wolle sich künftig stärker auf den Bereich Digital Photonics konzentrieren. Das Geschäft mit nicht-optischen Sensoren wird an Infineon verkauft.
Die ams-OSRAM-Aktie gewann an der SIX schlussendlich 13,22 Prozent auf 19,36 Franken.
bel/criAPA
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Bildquelle: OSRAM,Osram,AR Pictures / Shutterstock.com
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