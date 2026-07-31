ams Aktie
WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4
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31.07.2026 17:51:00
ams-OSRAM-Aktie zieht an: Vorstandschef Kamper bleibt bis 2031 an Bord
Der bisherige Vertrag wäre zum 31. März 2027 ausgelaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Kamper ist seit April 2023 CEO von ams-OSRAM. Der Niederländer startete seine berufliche Laufbahn 1994 bei Osram und hatte Führungspositionen in Europa und den USA in den Bereichen LED und Spezialbeleuchtung inne.
Die ams-OSRAM-Aktie notierte im SIX-Handel am Freitag letztlich 1,14 Prozent höher bei 15,95 Franken.
sag/sto
APA
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Bildquelle: OSRAM,AR Pictures / Shutterstock.com,Osram