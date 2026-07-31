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WKN DE: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4

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Kontinuität 31.07.2026 17:51:00

ams-OSRAM-Aktie zieht an: Vorstandschef Kamper bleibt bis 2031 an Bord

ams-OSRAM-Aktie zieht an: Vorstandschef Kamper bleibt bis 2031 an Bord

Der steirisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller ams-OSRAM hat den Vertrag mit Vorstandsvorsitzenden (CEO) Aldo Kamper bis zum 30. September 2031 verlängert.

Der bisherige Vertrag wäre zum 31. März 2027 ausgelaufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Kamper ist seit April 2023 CEO von ams-OSRAM. Der Niederländer startete seine berufliche Laufbahn 1994 bei Osram und hatte Führungspositionen in Europa und den USA in den Bereichen LED und Spezialbeleuchtung inne.

Die ams-OSRAM-Aktie notierte im SIX-Handel am Freitag letztlich 1,14 Prozent höher bei 15,95 Franken.

sag/sto

APA

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Bildquelle: OSRAM,AR Pictures / Shutterstock.com,Osram

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