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13.11.2026 11:50:00

ams-Osram dank Infineon-Deals im dritten Quartal in der Gewinnzone

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Firmenchef Kamper zu Quartal, Börsenkurs, Kulim-Fabrik (5. und 6. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Der steirisch-deutsche Halbleiter- und Lichtkonzern ams-Osram ist dank des Verkaufs des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon im dritten Quartal 2026 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach einem Minus von 28 Mio. Euro im Vorjahresquartal stand unterm Strich ein Plus von 319 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Um diesen und andere Effekte bereinigt gab es allerdings erneut einen Verlust von 35 Mio. Euro, auch der Umsatz ging leicht zurück.

Mit 829 Mio. Euro lagen die Verkaufserlöse um 3 Prozent unter dem Niveau des Vergleichszeitraums. Grund hierfür seien wesentliche Veränderungen im Portfolio, so ams-Osram. Wachstum gab es demnach im Halbleiter-Kernportfolio (plus 3 Prozent), getragen insbesondere vom Bereich Opto Semiconductors (plus 8 Prozent). Demgegenüber belastete die anhaltende Schwäche des chinesischen Smartphone-Marktes die Geschäftseinheit Light Sensors & Photonics. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 135 Mio. Euro, im dritten Quartal 2025 waren es 166 Mio. Euro gewesen.

ams-Osram hatte das Automotive-, Industrie- und Medizinsensorgeschäft unlängst für 570 Mio. Euro an Infineon veräußert, das Closing erfolgte im Juli. Das Unternehmen, das nach Rückschlägen wie dem Absprung eines Großkunden auf einem Schuldenberg sitzt, hat zudem sein Speziallampengeschäft an Ushio Inc. (abgeschlossen Anfang März 2026) sowie das CMOS-Bildsensorgeschäft an Indie Semiconductors (unterzeichnet Anfang Mai 2026) verkauft.

Verschuldung verringert

Die Finanzposition habe sich auch dank des Verkaufs an Infineon verbessert, die Nettoverschuldung lag im dritten Quartal bei rund 1,3 Mrd. Euro, um gut ein Drittel weniger als im Vorjahr. Eingerechnet ist hier der Sale-and-Lease-Back bei der leer stehenden malaysischen Kulim-Fabrik. Auch das Sparprogramm "Simplify" laufe planmäßig, bisher seien damit Einsparungen von 20 Mio. Euro erzielt worden, berichtet ams-Osram. Ziel sind 200 Mio. Euro bis zum Geschäftsjahr 2028.

Firmenchef Aldo Kamper zeigte sich mit den Zahlen zufrieden. "Wir haben unsere Prognose für Umsatz und Ergebnis erfüllt. Unser Kerngeschäft wächst, unsere Produkte sind gefragt. (...) Auch wenn noch viel harte Arbeit vor uns liegt, zeigt das Quartal: Der Kurs stimmt. Jetzt geht es um konsequente Umsetzung", sagte er im Rahmen einer Telefon-Pressekonferenz. Die Aktien gaben am Freitagvormittag allerdings nach. Zuletzt ging es für die an der Zürcher Börse notierten Papiere um 6,1 Prozent nach unten.

Ein Update zu einem möglichen Verkauf der Kulim-Fabrik gab es indes nicht. Gespräche mit Interessenten würden laufen, er habe hierzu aber keine Neuigkeiten zu vermelden, so Kamper.

Zum Ausblick hieß es, dass man im vierten Quartal 2026 Umsätze in einer Spanne von 750 bis 850 Mio. Euro erwarte, was die übliche saisonale Entwicklung berücksichtige.

tpo/kre

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

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