ams-OSRAM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ams-OSRAM lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,00 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,260 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

ams-OSRAM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 774,7 Millionen CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 797,7 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at