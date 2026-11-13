AMS Osram mit weniger Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn - Aktie fällt

UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Sensoren- und Halbleiterhersteller AMS Osram (ams) hat im dritten Quartal 2026 weniger umgesetzt und operativ verdient. Unter dem Strich sorgte allerdings der Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon für einen Gewinnsprung. Am Markt kam dies zunächst nicht gut an. Die in der Schweiz notierte Aktie verlor zum Handelsauftakt am Freitag rund 4,6 Prozent.

Der Umsatz sank zwischen Juli und September um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 829 Millionen Euro, wie der österreichische Technologiekonzern am Freitag mitteilte. Dies sei vorwiegend auf wesentliche Veränderungen im Portfolio zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis und zu konstanten Wechselkursen sei das Halbleiter-Kernportfolio gegenüber dem Vorjahr um rund drei Prozent gewachsen. Treiber sei hierbei ein vergleichbares Wachstum von acht Prozent im Geschäftsfeld Opto Semiconductors gewesen. Demgegenüber belastete die anhaltende Schwäche des chinesischen Smartphone-Marktes die Sparte Light Sensors & Photonics das Ergebnis.

Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) sank um 19 Prozent auf 135 Millionen. Damit verschlechterte sich die bereinigte operative Marge auf 16,3 von 19,5 Prozent. In den ausgewiesenen Zahlen ist das veräußerte Geschäft mit nicht optischen Sensoren nicht mehr enthalten. AMS Osram hatte es per 1. Juli dieses Jahres an Infineon verkauft. Im Vergleich zum Vorquartal ging das bereinigte operative Ergebnis hingegen lediglich um ein Prozent zurück.

Der Verkauf trieb dagegen den Gewinn steil nach oben. Unter dem Strich erzielte AMS Osram einen Nettogewinn von 319 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch einen Verlust von 28 Millionen ausgewiesen hatte. Bereinigt blieb das Unternehmen hingegen in den roten Zahlen.

Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht übertroffen. Dagegen wurden die Erwartungen für das bereinigte Ebitda und die entsprechende Marge leicht verfehlt.

Der freie Mittelzufluss (Cashflow) wurde insbesondere durch die Verkaufserlöse nach oben gedrückt, wodurch sich die Finanzposition des Konzerns deutlich verbesserte. So legte der freie Cashflow auf 462 Millionen Euro zu, nach minus 119 Millionen im Quartal zuvor. Bereinigt um die Erlöse aus den Verkäufen sei die Cash-Generierung allerdings wesentlich durch den weiteren Abbau von Factoring sowie die halbjährliche Zinszahlung auf die vorrangigen Anleihen belastet worden, schrieb AMS Osram.

Gleichzeitig ist der Schuldenberg kleiner geworden. Die Nettoverschuldung belief sich noch 1,34 Milliarden Euro gegenüber 1,74 Milliarden Ende Juni. Damit ist die Nettoverschuldung um ein Drittel tiefer als vor einem Jahr.

Für das vierte Quartal stellt AMS Osram einen Umsatz zwischen 750 und 850 Millionen Euro sowie eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 14,5 und 17,5 Prozent in Aussicht. Der Ausblick berücksichtige die übliche saisonale Entwicklung. Dabei dürften niedrigere Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise durch den saisonalen Höhepunkt im traditionellen Autolampengeschäft ausgeglichen werden.

"Der negative Effekt aus den Portfolioveräußerungen wird gegenüber dem vierten Quartal 2025 rund 75 Millionen Euro betragen", schrieb der Konzern. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht das Unternehmen weiterhin einen klaren Weg zu positivem freien Cashflow.

Zudem würden weitere Fortschritte bei AI Photonics die Technologie der Kommerzialisierung näherbringen, hieß es weiter. Die Technologie, die auf die Datenkommunikation in KI-Rechenzentren zielt, gilt als Hoffnungsträger des Konzerns./jb/cg/AWP/nas