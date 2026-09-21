ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Höhenflug
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21.09.2026 15:13:40
ams-OSRAM mit zweistelligem Kursplus: Durchbruch bei KI-Technologie beflügelt Aktie
ams-OSRAM legen via SIX zuletzt um 21,42 Prozent auf 20,86 Franken zu. Das Jahreshoch von Ende Mai liegt bei 23,85 Franken. Im Vergleich zu Ende 2025 hat der Aktienkurs aber immer noch rund 160 Prozent zugelegt.
ams erzielte eigenen Angaben zufolge einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für den Ausbau von KI. An der Fachkonferenz ECOC 2026 in Málaga will die Gesellschaft gemeinsam mit dem Partner BizLink eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung demonstrieren.
Die Analysten der UBS bewerteten die Nachricht positiv. Der Ausbau des Ökosystems für Micro-Array-Verbindungen signalisiere Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung, insbesondere im Bereich der Glasfaser, einer zentralen Herausforderung. Dies und das neue Dünnschicht-VCSEL-Produkt eröffneten den Zugang zu anderen Architekturen, wobei sich VCSEL als konkurrierender "Slow-and-Wide"-Ansatz zu MicroLED herauskristallisiere.
ams-OSRAM biete mit Abstand das größte Aufwärtspotenzial im globalen Halbleitersektor, heißt es zudem vom Analysehaus Jefferies. Die Branche suche nach stromsparenden Alternativen zu den derzeit verwendeten Indiumphosphid-Lasern mit hohem Stromverbrauch. Welche der Technologien sich letztendlich durchsetzen wird, sei zwar noch unklar.
Durch das Angebot beider Alternativen (Micro-LEDs und Micro-VCSELs) sei ams-OSRAM jedoch einzigartig positioniert, um vom Wachstum der Branche und von neuen "Scale-up", "Scale-out" und "Scale-in"-Anwendungen zu profitieren. Und zwar unabhängig davon, welche Technologie zum Einsatz kommt, so die Analysten von Jefferies. An der ECOC 2026 würden ams-CEO Aldo Kamper und ein neuer Mitarbeiter teilnehmen, den das Unternehmen NVIDIA abgeworben habe.
/ys/ra/AWP/mis
ZÜRICH (dpa-AFX)
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