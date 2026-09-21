ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Höhenflug 21.09.2026 15:13:40

ams-OSRAM mit zweistelligem Kursplus: Durchbruch bei KI-Technologie beflügelt Aktie

ams-OSRAM mit zweistelligem Kursplus: Durchbruch bei KI-Technologie beflügelt Aktie

Die Aktien von ams-OSRAM haben am am Montag kräftig zugelegt.

Der deutsch-österreichische Sensoren- und Halbleiterhersteller hatte zuvor am Morgen einen Erfolg im Bereich Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren vermeldet.

ams-OSRAM legen via SIX zuletzt um 21,42 Prozent auf 20,86 Franken zu. Das Jahreshoch von Ende Mai liegt bei 23,85 Franken. Im Vergleich zu Ende 2025 hat der Aktienkurs aber immer noch rund 160 Prozent zugelegt.

ams erzielte eigenen Angaben zufolge einen technologischen Durchbruch bei Dünnschicht-VCSELs für den Ausbau von KI. An der Fachkonferenz ECOC 2026 in Málaga will die Gesellschaft gemeinsam mit dem Partner BizLink eine steckerbasierte Multicore-Faserlösung demonstrieren.

Die Analysten der UBS bewerteten die Nachricht positiv. Der Ausbau des Ökosystems für Micro-Array-Verbindungen signalisiere Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung, insbesondere im Bereich der Glasfaser, einer zentralen Herausforderung. Dies und das neue Dünnschicht-VCSEL-Produkt eröffneten den Zugang zu anderen Architekturen, wobei sich VCSEL als konkurrierender "Slow-and-Wide"-Ansatz zu MicroLED herauskristallisiere.

ams-OSRAM biete mit Abstand das größte Aufwärtspotenzial im globalen Halbleitersektor, heißt es zudem vom Analysehaus Jefferies. Die Branche suche nach stromsparenden Alternativen zu den derzeit verwendeten Indiumphosphid-Lasern mit hohem Stromverbrauch. Welche der Technologien sich letztendlich durchsetzen wird, sei zwar noch unklar.

Durch das Angebot beider Alternativen (Micro-LEDs und Micro-VCSELs) sei ams-OSRAM jedoch einzigartig positioniert, um vom Wachstum der Branche und von neuen "Scale-up", "Scale-out" und "Scale-in"-Anwendungen zu profitieren. Und zwar unabhängig davon, welche Technologie zum Einsatz kommt, so die Analysten von Jefferies. An der ECOC 2026 würden ams-CEO Aldo Kamper und ein neuer Mitarbeiter teilnehmen, den das Unternehmen NVIDIA abgeworben habe.

/ys/ra/AWP/mis

ZÜRICH (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

ams-OSRAM-Aktie tiefer: Infineon übernimmt Sensorportfolio

Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 22,60 24,52% ams-OSRAM AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen