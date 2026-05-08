ams-OSRAM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ams-OSRAM präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,44 CHF. Ein Jahr zuvor waren -0,790 CHF je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 729,8 Millionen CHF, gegenüber 775,8 Millionen CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at