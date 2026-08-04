ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Ziele stehen
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04.08.2026 08:52:00
ams OSRAM überrascht: Aktie springt nach Quartalszahlen hoch
Der Sensoren- und Halbleiterhersteller ams OSRAM hat im zweiten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, musste beim operativen Gewinn aber einen Rückgang hinnehmen. Das Unternehmen übertraf jedoch die Analystenerwartungen. Zugleich trieb ams OSRAM den Umbau zu einem Halbleiterunternehmen voran. Die in der Schweiz notierte Aktie legte vorbörslich mehr als sechs Prozent zu.
ams OSRAM steigert Umsatz im zweiten Quartal
Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 805 Millionen Euro nach 775 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Getragen wurde das Wachstum von einem starken Halbleitergeschäft in den Bereichen Automotive und Industrie sowie einem robusten Geschäft mit Autolampen. Die Entwicklung glich den Wegfall der Umsätze aus dem verkauften Speziallampengeschäft weitgehend aus.
Bereinigtes EBITDA sinkt auf 136 Millionen Euro
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank von 145 auf 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verringerte sich von 18,8 auf 16,9 Prozent. Belastet worden sei die Profitabilität durch Währungseffekte auf der Kostenseite sowie weiterhin hohe Rohstoffkosten.
ams OSRAM gibt Ausblick auf drittes Quartal
Für das dritte Quartal stellt AMS Osram einen Umsatz von 770 bis 870 Millionen Euro sowie eine bereinigte Ebitda-Marge von 14,5 bis 17,5 Prozent in Aussicht. Dabei dürfte die Dekonsolidierung des Nicht-optischen Sensorgeschäfts den zugrunde liegenden Geschäftsaufschwung überlagern. AMS Osram hatte den Bereich an Infineon verkauft.
Ausblick für 2026 bestätigt
Den Ausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen im Wesentlichen. Wegen der Veräußerungen und des schwächeren US-Dollar rechnet AMS Osram weiter mit einem leichten Umsatzrückgang. Die bereinigte Ebitda-Marge dürfte im Übergangsjahr unter anderem durch Veräußerungseffekte, Restkosten, höhere Edelmetallpreise und weitere temporäre Belastungen beeinträchtigt werden.
UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX)
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