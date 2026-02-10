ams-OSRAM Aktie
ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ im Umfang von 200 Mio. EUR
|
ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange
Wesentliche Finanz- und Geschäftsentwicklung in Q4/25:
Wesentliche Finanz- und Geschäftsentwicklung im GJ25:
Strategie-Update:
Halbleiter: mittleres bis hohes einstelliges Umsatz-CAGR, = 25 % bereinigte EBITDA-Marge
Konzern: Free Cash Flow > 200 Mio. Euro, Verschuldungsgrad < 2
Ausblick Q1/26 und Kommentar zu GJ26
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (10. Februar 2026) -- ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ im Umfang von 200 Mio. EUR
„Das vergangene Jahr markierte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum führenden Unternehmen im Bereich Digital Photonics. Das Programm ‚Re-establish the Base‘ erreichte die angepeilten Einsparungen ein Jahr früher als geplant, und unsere Profitabilität verbesserte sich trotz erheblicher Gegenwinde. Zudem wuchs unser Halbleiter-Kerngeschäft im Einklang mit unserem Wachstumsmodell, und unser technologischer Vorsprung sicherte neue Design-Wins im Umfang von 5Mrd. Euro“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
„Mit den angekündigten Desinvestitionen und dem neuen Transformations- und Sparprogramm ‚Simplify‘ schärfen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und gewinnen die finanzielle Flexibilität zurück, gezielt in unser Wachstum zu investieren. Wir richten unseren vollen Fokus auf unsere Zukunft als Digital Photonics Powerhouse – einzigartig positioniert, um die maßgeblichen Technologie-Wendepunkte der digitalen Photonik zu erschließen, in den Bereichen Automotive, AR-Smart-Glasses, Biosensing, Robotik, bei optischen Datenverbindungen in KI-Rechenzentren und darüber hinaus zu nutzen“, fügte Aldo Kamper hinzu.
Q4/25 Geschäfts- und Ergebnisübersicht
1) Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen.
Im vierten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 874 Mio. Euro und lag damit über dem Mittelwert der prognostizierten Spanne von 790 bis 890 Mio. Euro. Der ausgewiesene Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 2%, begünstigt durch einen starken saisonalen Anstieg im Auto-Ersatzlampen-Geschäft (‚Aftermarket‘). Bei konstantem EUR/USD-Wechselkurs hätte der Umsatz um mehr als 50Mio. Euro höher gelegen.
Im Jahresvergleich blieb der Konzernumsatz weitgehend stabil, was vor allem auf den schwächeren US-Dollar und die Einstellung von Nicht-Kerngeschäften im Halbleiterbereich zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis – bei konstantem Wechselkurs und ausschließlich betrachtet im fortgeführten Kernportfolio – wäre der Umsatz des Konzerns wie auch des Halbleiter-Kerngeschäfts um rund 8% gestiegen.
Die bereinigte EBITDA Marge erreichte 18,4% und lag damit über dem Mittelwert der Prognose.
Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 35Mio. Euro, getragen von einer verbesserten Profitabilität, leicht positiven Währungseffekten sowie einem positiven latenten Steuerertrag – zusätzlich zu den üblichen, quartalsweise anfallenden Bereinigungen für Transformationskosten, Kaufpreisallokationen und aktienbasierte Vergütungen.
Q4/25 Cash-Generierung und ausgewählte Bilanzpositionen zum Stichtag
Der vergleichbare Free Cash Flow – definiert als operativer Cashflow einschließlich gezahlter Nettozinsen abzüglich CAPEX nach Förderungen sowie zuzüglich Erlösen aus Desinvestitionen – belief sich im vierten Quartal positiv auf 144Mio.Euro. Dieser Wert umfasst auch staatliche Fördermittel aus Österreich im Rahmen des European Chips Act, schließt jedoch einen außerordentlichen Mittelzufluss gemäß IAS19 infolge eines Wechsels des Treuhänders des Pensionsfonds aus. Im Vorjahresquartal lag der Wert bei 188Mio. Euro, damals jedoch stark beeinflusst durch eine signifikante Kunden-Vorauszahlung von rund 225Mio.Euro. Bereinigt um diesen Sondereffekt zeigt sich jahrübergreifend eine deutliche Verbesserung des zugrunde liegenden Free Cash Flows aus dem normalen operativen Geschäft.
1) Im vierten Quartal 2025 belief sich der nach IFRS ausgewiesene Free Cash Flow auf 535Mio. Euro und enthielt einen außergewöhnlichen Zufluss aus der Umstellung des Pensionstreuhänders gemäß IAS19.
2) Verbindlichkeit Teil der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten
Die Nettoverschuldung verringerte sich zum Ende des vierten Quartals 2025 deutlich auf 1.078Mio. Euro, nach 1.581Mio. Euro im Vorquartal. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus dem starken Anstieg der verfügbaren liquiden Mittel. Der bilanziell erfasste Gegenwert der Sale-and-Lease-Back-Transaktion in Malaysia erhöhte sich um 18Mio. Euro, was auf den Nettoeffekt aus quartalsweise aufgelaufenen Zinsen sowie Wechselkursveränderungen des MYR zurückzuführen ist.
Zum Quartalsende hielt der Konzern rund 88% der Aktien der OSRAM Licht AG.
Q4/25 Business Unit (BU) Ergebnisse und Sektorentwicklung
Halbleitergeschäft
Die Halbleitererlöse beliefen sich im vierten Quartal 2025 auf 595Mio. Euro und lagen damit leicht unter dem Vorjahreswert von 608Mio. Euro. Das Wachstum im Kerngeschäft – insbesondere durch neue Sensorprodukte – glich die Effekte aus veräußerten bzw. eingestellten Nicht-Kernaktivitäten aus. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt um EUR/USD-Wechselkurseffekte (rund 40Mio. Euro) und das auslaufende Nicht-Kerngeschäft (rund 20Mio. Euro), ergab sich ein Wachstum von etwa 8%, im Einklang mit dem mittelfristigen Wachstumsziel des operativen Halbleitermodells.
Segment Opto-Semiconductors (OS)
Im Segment Optische Halbleiter war der übliche saisonale Rückgang im vierten Quartal – insbesondere in den Bereichen Automotive und Horticulture – dieses Jahr ausgeprägter. Die Automobil-Lieferkette operierte weiterhin mit sehr niedrigen Lagerbeständen, begleitet von kurzfristigem Bestellverhalten. Das bereinigte EBITDA sank von 82Mio. Euro in Q3 auf 72Mio.Euro, im Einklang mit der Margenentwicklung und dem geringeren Bruttogewinn.
Segment CMOS-Sensors and ASICs (CSA)
Die Umsätze im Segment CMOS Sensors & ASICs entwickelten sich besser als es die Saisonalität erwarten ließ und gingen gegenüber Q3 lediglich um 2% zurück (von 271Mio.Euro auf 265Mio.Euro). Treiber hierfür waren ein starkes Consumer-Geschäft sowie eine schrittweise Erholung in der Industrie- und Medizintechnik. Das bereinigte EBITDA sank von 64Mio.Euro in Q3 auf 43Mio.Euro, bedingt durch einen ungünstigen Produktmix.
Dynamik der Halbleiterindustrie
Automotive:
Obwohl die Lagerkorrektur in der LED-Lieferkette abgeschlossen war, operierte die Supply Chain weiterhin mit sehr niedrigen Lagerbeständen und ohne Anzeichen einer Wiederauffüllung – was die Nachfrage belastete. Gleichzeitig hielten die Kunden an einem sehr kurzfristigen Bestellverhalten fest. Regional blieb China der wettbewerbsintensivste Markt, insbesondere aufgrund des starken Konkurrenzdrucks durch die Vielzahl lokaler OEMs.
Industrial & Medical (I&M):
Die Endmärkte zeigten eine teilweise Stabilisierung. Das professionelle Beleuchtungsgeschäft entwickelte sich erwartungsgemäß, während das Horticulture-Segment im Rahmen typischer saisonaler Muster rückläufig war. Die Industrieautomation verbesserte sich schrittweise, und der Auftragseingang im Medizinbereich stabilisierte sich. Im Massenmarkt entwickelten sich Europa und Amerika stärker als China, während der Medizinmarkt weiterhin Anzeichen einer Stabilisierung zeigte.
Consumer:
Die Nachfrage nach neuen Produkten blieb insgesamt robust – sogar stärker als es die übliche Saisonalität erwarten ließ.
Segment Lamps & Systems (L&S, traditionelle Auto- und Industrielampen)
Das Segment Lamps & Systems machte rund 32% des Konzernumsatzes im Q4/25 aus. Ein stärker als üblich ausgeprägter saisonaler Aufschwung führte zu einem deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal.
Die Umsatzerlöse im Bereich Specialty Lamps lagen auf einem typischen Niveau und blieben gegenüber dem Vorquartal nahezu unverändert. Das bereinigte EBITDA stieg deutlich auf 51Mio. Euro, getragen vom Ergebnisdurchschlag höherer Umsätze.
Implementierung des Plans zur Verbesserung der Bilanz
Im Rahmen des beschleunigten und umfassenden Plans zur Entschuldung der Bilanz (angekündigt am 30. April 2025) hat das Unternehmen zwei Vereinbarungen unterzeichnet: den Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment & Industry (‚Specialty‘) Lamps an Ushio Inc. für rund 100Mio.Euro netto, der am 29. Juli 2025 unterzeichnet wurde, sowie den Verkauf des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorgeschäfts an Infineon für 570Mio.Euro, der am 3. Februar 2026 unterzeichnet wurde.
Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über 1.483Mio.Euro an liquiden Mitteln.
Dies entspricht einer Nettoverschuldung von 1.518Mio.Euro ohne und 2.023Mio.Euro einschließlich der ausstehenden OSRAM-Minderheits-Put-Optionen. Auf Basis eines bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate von 608Mio.Euro für das Geschäftsjahr 2025 ergab sich ein Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / ber. EBITDA der letzten zwölf Monate) von 2,5 bzw. 3,3.
Unter Berücksichtigung der kombinierten Mittelzuflüsse von 670Mio.Euro aus den beiden Transaktionen wird die Nettoverschuldung auf 1.353Mio.Euro sinken (einschließlich 100% der OSRAM-Licht-AG-Put-Optionen). Bereinigt um die veräußerten Geschäftsbereiche beläuft sich das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate auf rund 533Mio.Euro.
Daraus ergibt sich ein pro-forma Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / ber. EBITDA) von rund 2,5, nach zuvor 3,3.
Bilanz und Verschuldung
1) Verschuldungsgrad: Nettoverschuldung / ber. EBITDA der letzten zwölf Monate
2) Verschuldungsgrad: Pro-forma-Nettoverschuldung / ber. EBITDA der letzten zwölf Monate, unter der Annahme einer ber. EBITDA von ungefähr 533 Mio. Euro (2025 abzüglich ber. EBITDA).
3) Unter der Annahme, einer 100 %igen Ausübung der ausstehenden OSRAM-Put-Optionen nach dem endgültigen Urteil.
4) Einschließlich 199,9 Mio. Euro Rückkauf von Wandelanleihen im Januar 2026.
5) Gesamtverkaufserlös von 670 Mio. Euro = 570 Mio. Euro aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Nicht-optische Mixed-Signal-Produkte + ca. 100 Mio. Euro aus dem Verkauf des Specialty-Lamps-Geschäfts.
Nach vollständiger Umsetzung des gesamten Plans – einschließlich einer Lösung für das Kulim-2-Sale-and-Lease-Back – erwartet das Unternehmen, den Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/ber. EBITDA) auf unter 2 zu senken. Dies würde den refinanzierungsbedürftigen Betrag deutlich reduzieren, die jährlichen Zinsaufwendungen auf unter 150Mio.Euro zurückführen und den operativen Cashflow weiter stärken.
Creating the Leader in Digital Photonics
Mit Abschluss der Transaktionen wird ams OSRAM als fokussiertes Halbleiter-Photonikunternehmen hervorgehen – der reine („pure-play“) Marktführer im Bereich Digital Photonics. Das Unternehmen vereint das branchenweit breiteste Portfolio modernster optischer Emitter- und Sensortechnologien, ergänzt durch leistungsfähige Treiber- und Power-Management-ICs. Kunden profitieren über zahlreiche Segmente hinweg von geopolitisch widerstandsfähigen, vertikal integrierten Lieferketten.
Nach einer Übergangsphase zur Ausrichtung von Organisation, Infrastruktur und Kostenbasis auf diesen neuen Fokus – im Rahmen des neuen Transformations- und Sparprogramms ‚Simplify‘ – sieht das Unternehmen signifikante mittel- und langfristige Wachstums- und Margenpotenziale, getragen vom globalen Megatrend Digital Photonics.
Die Präsentation sowie die Aufzeichnung des Conference Calls vom 4. Februar 2026 sind verfügbar unter:
2030 – Über-den-Zyklus-Finanzziele
Nach Abschluss der Transformationsphase – einschließlich der Umsetzung des ‚Simplify‘-Programms, der Senkung der jährlichen Zinsaufwendungen auf unter 150Mio.Euro sowie der Realisierung zentraler Wachstumstreiber entlang des Digital-Photonics-Megatrends – strebt das Unternehmen folgende Über-den-Zyklus-Finanzziele bis 2030 an:
1) Nettoschulden = (langfristige Verbindlichkeiten + kurzfristige Verbindlichkeiten + Kulim-II Sale-and-Lease-Back + OSRAM Minderheitsanteile) abzüglich liquider Barmittel
2) Konzernziele beinhalten das traditionelle Autolampen Geschäft (stabile Umsätze und 13 % bis 15 % ber. EBITDA erwartet)
Digital Photonics als Wachstumstreiber der Zukunft
Digital Photonics bildet den zentralen Wachstumsmotor des Unternehmens – die Digitalisierung der Lichtemission und optischen Sensorik durch die Kombination hochentwickelter Emitter-, Sensor- und Elektroniktechnologien. Diese ermöglichen eine neue Dimension der Interaktion von physischen Umgebungen mit Licht: dynamische Beleuchtung, lichtbasiertes Design, Projektion als Display, lichtgestützte Sensorik, Anwendungen in Behandlung und Energielenkung sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Diese Fähigkeiten treiben wesentliche globale Megatrends wie ADAS, autonomes Fahren, AR/VR, künstliche Intelligenz, Robotik, Smart Health und Smart Devices.
Die proprietäre ‚Digital Light‘-Technologie von ams OSRAM, die 2024 mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet wurde, stellt einen bedeutenden Durchbruch nach einem Jahrzehnt Entwicklung dar. Die erste Markteinführung erfolgte im Bereich hochauflösender automobiler Frontbeleuchtung unter der Marke EVIYOS™. Mit Design-Wins von über 500Mio.Euro verfügt die Technologie über einen klaren Wachstumspfad. Mit weiter schrumpfenden Pixelgrößen und erweitertem Farbspektrum entwickelt sich ‚Digital Light‘ zu einem leistungsfähigen Projektionselement für Alltags-AR-Brillen. Perspektivisch könnten optimierte Mikro-Emitter-Arrays eine relevante Lösung für optische Hochgeschwindigkeits-Verbindungen in KI-Rechenzentren werden. Damit bietet ‚Digital Light‘ erhebliches mittel- und langfristiges Wachstumspotenzial.
Darüber hinaus hat ams OSRAM eine differenzierte Führungsposition im Bereich digitalisierter optischer Sensoren aufgebaut, die bereits Umsätze im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich generieren. Das umfassende Portfolio – von Umgebungslicht-, Näherungs-, Flicker-, Time-of-Flight-, Bio-, Spektral-, UV-, IR-, Temperatur- und Kraftsensoren – setzt Branchenstandards im Display-Management, in der Kameraoptimierung und zahlreichen angrenzenden Anwendungen. Dieses Geschäftsfeld bietet substanzielle mittel- und langfristige Wachstumschancen.
Die einzigartige Expertise des Unternehmens in der Spektralsensorik wurde 2024 durch eine Förderung der österreichischen Regierung unter dem European Chips Act weiter bestätigt: 225Mio.Euro für den Aufbau einer ersten Produktionsstätte, die CMOS, TSV (‚Through-Silicon-Via‘) und hochentwickelte optische Filter kombiniert.
Traditionelles Autolampengeschäft als Finanzierungsbaustein für Wachstum im Halbleiterbereich
Das traditionelle Geschäft mit automobilen Lampen und dem Aftermarket bleibt Bestandteil des Konzernportfolios. Dieses Segment soll umsatzstabil bleiben und auf Profitabilität optimiert sein, typischerweise mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 13 % bis 15% pro Jahr. Mit einem stetigen jährlichen Cashflow von rund 90Mio.Euro fungiert es als zuverlässige interne Finanzierungsquelle – zur Unterstützung des Übergangs und des Wachstums im Halbleitergeschäft sowie zur Bedienung der Verschuldung und weiteren Entschuldung des Konzerns.
GJ25 Überblick
1) Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen.
Der Konzernumsatz ging im Geschäftsjahr 2025 um 3% auf 3,32Mrd.Euro zurück, nach 3,43Mrd.Euro im Vorjahr. Hauptgründe waren der schwächere US-Dollar (rund 80Mio.Euro), das Auslaufen von Nicht-Kernaktivitäten im Halbleiterbereich (über 100Mio.Euro) sowie ein Rückgang der OEM-Autolampenumsätze, da immer weniger Neufahrzeuge mit traditionellen Lampen ausgestattet werden.
Das Halbleiter-Kerngeschäft (bereinigt um die aus dem Programm ‚Re-establish the Base‘ herausgelösten Nicht-Kernaktivitäten) wuchs bei konstantem Wechselkurs im Geschäftsjahr 2025 um 7% gegenüber dem Vorjahr.
Das Unternehmen verzeichnete weiterhin signifikante Neugeschäfte über ein breites Kundenspektrum hinweg und untermauert damit seine strukturellen Wachstumsziele im Halbleiterkerngeschäft. Die aggregierten Design-Wins im Halbleiterbereich überstiegen 5Mrd.Euro, wobei der größte Beitrag aus dem Automotive-Segment stammte.
Die Konzernprofitabilität verbesserte sich deutlich: Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 16,8% im Vorjahr auf 18,3% im Geschäftsjahr 2025, bedingt durch die beschleunigte Umsetzung des Programms ‚Re-establish the Base‘ mit realisierter laufender Einsparrate von jährlich 220 Mio. Euro im Vergleich zum Start des Programms, ein Jahr früher als geplant.
Der Free Cash Flow ist im Jahresvergleich deutlich gestiegen:
Der um Sondereffekte bereinigte Free Cash Flow – ohne einen positiven, einmaligen Liquiditätszufluss gemäß IAS 19 – belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 144 Mio. Euro, nach 12 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024.
Ausblick auf das erste Quartal 2026
Geschäftsausblick
Für das traditionelle Autolampengeschäft erwartet das Unternehmen im Quartalsvergleich einen Rückgang, im Einklang mit dem typischen saisonalen Verlauf der Lichtsaison. Zudem führt der geplante Closing-Termin Anfang März 2026 für den Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment and Specialty Lamps an Ushio Inc. zu einer Dekonsolidierung von rund 10Mio.Euro Umsatz im ersten Quartal 2026. Entsprechend enthält die Q1-Guidance nur zwei Monate Specialty-Lamps-Umsatz und bereinigtes EBITDA, was einen zusätzlichen sequenziellen Umsatzeffekt von rund 1% vom vierten zum ersten Quartal auf Konzernebene impliziert.
Für das Halbleitergeschäft erwartet das Unternehmen:
Insgesamt dürfte das Halbleitergeschäft seinem üblichen saisonalen Muster mit einem schwächeren ersten Quartal folgen.
Der Konzern erwartet für Q1 Umsätze in einer Spanne von 710Mio.Euro bis 810Mio.Euro, basierend auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,19. Der negative US-Dollar-Effekt gegenüber dem Vorjahr liegt bei rund 50Mio.Euro.
Das bereinigte EBITDA wird in Einklang mit der Umsatzentwicklung bei 15,0%±1,5% erwartet.
Kommentar zu GJ26
Angesichts der Desinvestitionen und eines schwächeren US-Dollars rechnet das Unternehmen mit einem moderaten Rückgang der Umsätze im Jahresvergleich und geht davon aus, dass das bereinigte EBITDA durch verschiedene einmalige Effekte im Zusammenhang mit den Desinvestitionen, verbleibenden Gemeinkosten, höheren Edelmetallpreisen und weiteren Faktoren belastet wird.
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Finanzinformationen sowie eine umfassende Investorenpräsentation zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2025 sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
ams OSRAM wird am Dienstag, den 10. Februar 2026, eine Pressekonferenz sowie eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 abhalten.
Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren beginnt um 9:45 Uhr MEZ und kann per Webcast verfolgt werden. Die Telefonkonferenz für Journalistinnen und Journalisten findet um 11:00 Uhr MEZ statt.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Emitter- und Sensortechnologien zu bieten.
„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 19.000 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in über 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (ungeprüft)
1) Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.
Konzern-Gesamtergebnisrechnung nach IFRS (ungeprüft)
Konzern-Bilanz nach IFRS (ungeprüft)
Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS (ungeprüft)
Entwicklung des Konzerneigenkapitals gemäß IFRS (ungeprüft)
Segmentberichterstattung
Geschäftssegmente sind entsprechend der eigenständigen operativen Tätigkeit und der internen Berichtsstruktur die Business Units (BUs) und stellen gleichsam die Berichtssegmente nach IFRS 8 dar. Die Konzernaktivitäten werden über folgende Business Units gesteuert:
Kosten der Unternehmensfunktionen, die nicht direkt den BUs zuzuordnen sind, sowie im Halbleiterbereich gemeinsam genutzte Funktionen werden zentral erfasst und in der Spalte „Überleitung auf Konzernwerte“ ausgewiesen.
Die Segmentkennzahl für das Segmentergebnis setzt sich aus dem Bruttogewinn, den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, den Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen, dem Ergebnis aus der microLED-Anpassung sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen als auch den Ergebnissen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen zusammen. Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen sind nicht im Segmentergebnis enthalten.
Berichtssegmente
in Mio. EUR
Überleitung des Segmentergebnisses zum Ergebnis vor Ertragsteuern
in Mio. EUR
Das Segmentvermögen enthält nur solche Vermögenswerte, die dem jeweiligen Segment direkt zugeordnet werden können, wie segmentspezifische Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Nutzungsrechte aus Leasingverträgen, sowie Vorräte, die als solche in der internen Berichterstattung berücksichtigt werden.
Segmentvermögen
in Mio. EUR
1) Das Segmentvermögen zum 31. Dezember 2024 wurde zwischen den BUs CSA und L&S reallokiert.
Die geographischen Regionen sind in drei Bereiche gegliedert, in denen der Umsatz erzielt wird: EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Americas (umfasst Nord- und Südamerika) und Asien/Pazifik. Die Umsatzerlöse beziehen sich auf die geographische Lage der Kunden (Rechnungsadresse). Die höchsten Umsatzerlöse stammen von einem Kunden aus den Segmenten OS und CSA. Sie betragen mehr als 10 % und weniger als 20 % des Umsatzes (2024: mehr als 10 % und weniger als 20 % des Umsatzes).
Umsatzerlöse nach Regionen
in Mio. EUR
1) In der Zeile Greater China werden China, Hong Kong und Taiwan zusammengefasst.
Langfristige Vermögenswerte nach Regionen
in Mio. EUR
Überleitung von bereinigten Zahlen zu ausgewiesenen Zahlen nach IFRS
1) Der akquisitionsbedingte Aufwand inkludiert Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, sowie Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten. Der Betrag für das Geschäftsjahr 2025 enthält den Ertrag aufgrund des Gerichtsurteils im Rechtsstreit über die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Patenten.
2) Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.
Ende der Adhoc-Mitteilung
