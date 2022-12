ams Osram verkauft Tochter für Veranstaltungsbeleuchtung

Der steirische Licht- und Sensorikkonzern ams Osram hat eine Vereinbarung zum Verkauf seines Entertainment-Beleuchtungsgeschäfts Clay Paky unterzeichnet. Die italienische Tochter soll an die in München ansässige Arri AG gehen. Es sei der letzte Verkauf nach dem Erwerb von Osram, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zum Verkaufspreis machte ams Osram keine Angaben.

Clay Paky war den Angaben zufolge 2014 von Osram übernommen worden. Die Firma stellt Beleuchtung für die Entertainment-Branche her, wie sie etwa für Theater- oder Konzertveranstaltungen benötigt wird. Beim neuen Besitzer Arri handelt es sich um einen führenden Entwickler und Hersteller von Kamera- und Beleuchtungssystemen sowie Systemlösungen für die Film-, Rundfunk- und Medienbranche.

kre/kmh

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/