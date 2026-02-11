ams-OSRAM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ams-OSRAM lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

ams-OSRAM vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,550 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,51 Prozent auf 813,0 Millionen CHF. Im Vorjahresviertel hatte ams-OSRAM 825,5 Millionen CHF umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,230 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ams-OSRAM ein EPS von -7,560 CHF in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,11 Milliarden CHF – eine Minderung um 4,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,27 Milliarden CHF eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,186 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,30 Milliarden EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at