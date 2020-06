AMS plant Emission von Senior Notes für 1 Milliarde Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Finanzierung der Osram-Übernahme will sich AMS nach einer Kapitalerhöhung weiteres Geld am Anleihemarkt besorgen. Der österreichische Sensorhersteller kündigte zu Wochenbeginn dazu ein Angebot von Senior Notes mit einem Nennbetrag von 1 Milliarde Euro an. Die Schuldverschreibungen sollen eine Laufzeit bis 2025 haben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens aus der Steiermark. Weitere Details wurden nicht genannt.

Der Erlös soll dazu dienen, Finanzierungen und Kosten im Zuge der laufenden, mehr als 4,3 Milliarden Euro teuren Übernahme von Osram abzudecken. Im März hatte AMS bereits 1,65 Milliarden Euro mit Hilfe einer Kapitalerhöhung eingesammelt.

Bis Weihnachten waren AMS 38,14 Prozent der Osram-Aktien angedient wurden. Damit AMS den Kauf auch vollziehen kann, muss die EU-Kommission die Transaktion noch freigeben. Brüssel will bis zum 6. Juli entscheiden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2020 04:01 ET (08:01 GMT)