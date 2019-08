ams schlägt OSRAM neues Übernahmeangebot vor - Produktion soll nach Deutschland kommen - OSRAM-Aktie schießt zweistellig hoch, ams-Papiere im Sinkflug

Der Vorschlag enthält ein Paket "umfangreicher Zusagen" für sämtliche Anteilseigner des Lichtkonzerns, wie ams mitteilte. Allerdings muss OSRAM zuerst ein Stillhalteabkommen aufheben, das die beiden Unternehmen am 4. Juni 2019 geschlossen haben, bevor ams die Offerte den Aktionären unterbreiten kann.

Die Transaktion würde einen weltweit führenden Anbieter von Sensorlösungen und Photonik mit einem Umsatz von rund 5 Milliarden Euro schaffen. Die österreichische ams erwartet auf Vorsteuerbasis Kostensynergien von mehr als 240 Millionen Euro und Umsatzsynergien von 60 Millionen pro Jahr, der Großteil davon dürfte innerhalb der ersten 24 Monate gehoben werden können. Die Transaktion bewertet OSRAM mit einem Unternehmenswert von 4,3 Milliarden Euro.

ams hatte OSRAM erstmals Ende Mai einen unverbindlichen Vorschlag unterbreitet. Der MDAX-Konzern hatte den Österreichern daraufhin Zugang zu seinen Büchern gewährt, Voraussetzung für die Due-Diligence-Prüfung war allerdings der Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung, die ein 12-monatiges Stillhalteabkommen beinhaltet. Das Interesse von ams war im Juli bekanntgeworden, woraufhin das Unternehmen erst einen Rückzieher gemacht, dann aber doch wieder Interesse bekundet hatte.

OSRAM hat sich jedoch skeptisch gezeigt, dass ams die Finanzierung würde stemmen können.

Für OSRAM läuft seit dem 22. Juli das Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle. Es ist allerdings fraglich, ob dabei die hohe Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent erreicht wird, damit die Übernahme zustande kommt. Eine Rücknahme dieser Bedingung haben Bain und Carlyle mit Verweis auf die finanzierenden Banken dezidiert ausgeschlossen. Sie brauchten Monate, um eine tragfähige Fremdfinanzierung für den Deal zu organisieren.

Die ams-Papiere verlieren in der Schweiz derweil 9,68 Prozent auf 44,32 Schweizer Franken.

So reagieren die Aktien

Nach dem Kursrutsch zum Ende der Vorwoche sind die Aktien von OSRAM am Montag nach einer Übernahmeofferte durch ams wieder zum der Begierde geworden. Der Kurs sprang im frühen Handel um knapp zehn Prozent nach oben auf 34,78 Euro. Zuletzt notierte er noch 9,51 Prozent höher bei 34,66 Euro. Bis zum ams-Gebot von 38,50 Euro haben die Papiere von OSRAM selbst nach dem starken Kursanstieg noch immer fast 11 Prozent Aufwärtspotenzial. Analyst Christian Sandherr von der Bank Hauck & Aufhäuser vermutet, dass die Übernahme noch nicht in trockenen Tüchern ist. Denn große OSRAM-Aktionäre wie Allianz Global Investors und der Vermögensverwalter DWS seien seinerzeit wohl zu deutlich höheren Kursen bei OSRAM eingestiegen. Sie könnten folglich einen höheren Übernahmepreis fordern.

Strategisch aber wäre die Übernahme von OSRAM durch die Österreicher sinnvoll, fügte der Experte hinzu. Damit entstünde ein weltweiter Marktführer für Sensortechnik und Photonik, also die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Information durch optische Verfahren. Die Synergien bei den Kosten und beim künftig zu erzielenden Umsatz seien beträchtlich, sagte Sandherr.

Das konnte indes die Aktionäre von ams nicht überzeugen: Die in Zürich börsengelisteten Aktien sackten um neun Prozent ab. Denn im Falle einer Übernahme von OSRAM müssten die ams-Aktionäre eine Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Euro verdauen.

Doch auch die Aktionäre von Osram sind leidgeprüft: Vom Rekordhoch der Aktien Anfang 2018 bei knapp 80 Euro hatte sich der Börsenwert bis zum Tief im Juni unter 25 Euro mehr als gedrittelt. Im Sommer vergangenen Jahres hatten die Münchener mit zwei Gewinnwarnungen binnen weniger Wochen die Börsianer bitter verprellt. Die können nun wieder Hoffnung schöpfen.

ams will Osram-Produktion von Asien nach Deutschland holen

Der Sensorhersteller ams will im Zuge der Übernahme von OSRAM Teile der LED-Produktion von Asien nach Deutschland holen. Gestärkt werden solle der Standort Regensburg, sagte ams-CEO Alexander Everke während einer Telefonkonferenz. An dem Standort soll die LED-Front-End-Produktion konsolidiert werden, während in Asien an zwei Standorten die LED-Back-End-Fertigung gebündelt werden soll.

ams hatte am Sonntag ein Übernahmeangebot für die OSRAM Licht AG vorgelegt, mit dem der MDAX-Konzern mit 4,3 Milliarden Euro bewertet wird.

ams-Chef Everke zeigte sich zuversichtlich, dass das Stillhalteabkommen aufgehoben wird. Bis zum 15. August wollen die Österreicher dann ihre Offerte offiziell vorlegen. Die Angebotsfrist soll dann am 5. September beginnen.

Zur Teilfinanzierung der Transaktion über eine Kapitalerhöhung sagte Everke, im vierten Quartal soll es ein Aktionärstreffen geben, bei der darüber abgestimmt werden soll. 1,5 Milliarden Euro des Kaufpreises will ams über die Ausgabe neuer Aktien finanzieren. Die OSRAM-Übernahme soll dann im ersten Halbjahr abgeschlossen werden, erwarte der Manager.

Außerdem haben die beiden Banken HSBC und UBS hätten eine Brückenfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro zugesagt.

