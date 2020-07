ams zapft für OSRAM-Übernahme erneut Kapitalmarkt an - Aktie legt zu

Der börsennotierte steirische Chip-undSensorhersteller ams zapft für die 4,6 Mrd. Euro schwere Übernahmedes deutschen Lichtkonzerns OSRAM abermals den Kapitalmarkt an.

Am Montag gab ams das Angebot zusätzlicher Senior Notes im Wert von 200 Mio. Euro bekannt. Die Papiere sind 2025 fällig und mit 6 Prozent verzinst.

Eine Woche war das Pricing für vorrangige ams-Anleihen (Senior Notes) im Umfang von 650 Mio. Euro und 400 Mio. Dollar erfolgt. Die Ratingagentur Moody's hatte diesen Schuldverschreibungen nur die Note Ba3 gegeben, sieht also ein erhebliches Ausfallsrisiko. Das Angebot wurde am 6. Juli vollzogen, meldete ams am Montag.

Die neue Emission steht ebenfalls im Zusammenhang mit der OSRAM-Übernahme, für die die EU-Kommission vergangene Woche grünes Licht gegeben hat. Mit dem Erlös soll etwa bestehende Verschuldung refinanziert und bestimmte Anleihegebühren bezahlt werden.

Die ams-Aktie gewinnt im Schweizer Handel kurz nach Börsenstart 0,92 Prozent auf 16,50 Franken.

APA