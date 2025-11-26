|
26.11.2025
Amseco Exploration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Amseco Exploration präsentierte in der am 24.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amseco Exploration ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

