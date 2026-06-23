AMSL-Aktie fällt trotz Kurszielanhebung - Kursverluste auch bei Aktien von Infineon und Intel

Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Wochen geraten Halbleiterwerte am Dienstag vorbörslich unter Druck.

• Halbleitertitel unter Druck• Analysten erhöhen teils ihre Kursziele• KI-Infrastruktur treibt Branchenaussichten weiter an

Nach dem Rekordlauf der vergangenen Wochen kommt es am Dienstag im Halbleitersektor zur Korrektur. Infineon-Aktien geben auf XETRA zeitweise 4,63 Prozent auf 81,96 Euro nach, ASML verlieren an der EURONEXT derweil 4,92 Prozent auf 1.574,40 Euro.

Damit dreht das Bild deutlich, denn noch zum Wochenstart hatte etwa Infineon mit einem Plus von 4,84 Prozent die DAX-Spitze angeführt.

Analystenstimmen bringen keinen Auftrieb

Dabei gab es zuletzt durchaus positive Nachrichten für den Sektor: Die Bank of America erhöhte am 23. Juni ihr Kursziel für ASML von zuvor 1.583 Euro auf 2.022 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Treiber sind eine erwartete knappe Versorgung mit fortschrittlichen Chipfertigungsanlagen sowie steigende Nachfrage aus Foundry- und Speichersegmenten, durch die das Auftragsbuch voraussichtlich bis 2027 gut gefüllt bleiben dürfte. Auch Wells Fargo hob sein Kursziel auf 2.200 US-Dollar an und bestätigte die Übergewichtung. Beide Häuser erwarten, dass das Auftragsbuch für 2027 spätestens zum Zeitpunkt der Quartalszahlen am 15. Juli vollständig gefüllt sein wird.

Infineon mit Dresdner Fabrik als strukturellem Treiber

Positiv gestimmt bleiben Analysten auch für Infineon, da der Anteilsschein des Halbleiterkonzerns Experten zufolge fundamental auf mehreren Beinen steht. Die neue Chipfabrik in Dresden, die am 2. Juli offiziell eröffnet wird, soll bis zu 9,8 Milliarden Euro jährliche Kapazität im Wachstumsmarkt der KI-Stromversorgung bringen. Bank of America bewertet Infineon mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 108 Euro. Infineon liefert Leistungshalbleiter für die Energieversorgung von KI-Rechenzentren und profitiert damit strukturell von denselben Ausgaben, die bei den Hyperscalern die Kapitalrendite unter Druck setzen.

Zweigeteiltes Bild bei US-Branchenvertretern

Micron Technology trotzt unterdessen möglicherweise dem schwachem Umfeld, hier waren am Montag nachbörslich an der NASDAQ Gewinne von 1,54 Prozent auf 1.230,05 US-Dollar zu sehen. Vorbörslich geht es am Dienstag 8,69 Prozent auf 1.106,08 US-Dollar abwärts. Treiber ist eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Anthropic über gemeinsame Entwicklung von Hochleistungsspeichern für KI-Infrastruktur. Zudem stehen hier am Mittwoch die Quartalszahlen zur Veröffentlichung an.

Intel-Titel zeigten sich nachbörslich 1,38 Prozent tiefer bei 139,00 US-Dollar, QUALCOMM gaben unterdessen 0,41 Prozent auf 221 US-Dollar nach.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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