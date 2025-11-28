|
Amt für Betrugsbekämpfung trieb im Halbjahr 50 Mio. Euro ein
Das Amt für Betrugsbekämpfung (ABB) hat im Halbjahr 2025 50 Mio. Euro eingetrieben. Es fanden 200 Fahndungs- und Prüfungsmaßnahmen, sowie Hausdurchsuchungen und fast 20.000 weitere Kontrollen statt, teilte das Finanzministerium am Freitag mit. Unter anderem wurden Lohndelikte im Bau- und Entrümpelungsgewerbe sowie Lohn- und Steuerbetrug in der Personalbereitstellung aufgedeckt.
Erst vor wenigen Tagen wurde im Nationalrat das Betrugsbekämpfungspaket beschlossen. Durch verstärkte Maßnahmen sollen im kommenden Jahr knapp 270 Mio. Euro ins Budget fließen. 110 Millionen sollen durch Maßnahmen wie zusätzliche Prüfer und eine verbesserte Datenverwertung hereingespielt werden.
