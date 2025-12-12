Amtech Systems präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amtech Systems hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,8 Millionen USD.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,120 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amtech Systems ein EPS von -0,600 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,59 Prozent auf 79,36 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 101,21 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at