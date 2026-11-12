AMTRAN TECHNOLOGY: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AMTRAN TECHNOLOGY lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,59 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,84 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,84 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at