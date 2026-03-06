AMTRAN TECHNOLOGY gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AMTRAN TECHNOLOGY hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

AMTRAN TECHNOLOGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 TWD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 6,07 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMTRAN TECHNOLOGY 5,58 Milliarden TWD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 TWD beziffert. Im Vorjahr waren 2,01 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 24,66 Milliarden TWD gegenüber 23,24 Milliarden TWD im Vorjahr ausgewiesen.

