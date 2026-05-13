AMTRAN TECHNOLOGY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AMTRAN TECHNOLOGY lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMTRAN TECHNOLOGY ein EPS von 0,360 TWD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMTRAN TECHNOLOGY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,81 Milliarden TWD im Vergleich zu 5,32 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at