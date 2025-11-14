AMTRAN TECHNOLOGY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMTRAN TECHNOLOGY hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 TWD, nach 0,220 TWD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMTRAN TECHNOLOGY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,84 Milliarden TWD im Vergleich zu 7,43 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at