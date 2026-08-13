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13.08.2026 06:31:29
AMTRAN TECHNOLOGY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AMTRAN TECHNOLOGY hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,29 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMTRAN TECHNOLOGY noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 TWD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 7,36 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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