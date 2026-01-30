Amulya Leasing Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Amulya Leasing Finance hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,45 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amulya Leasing Finance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,47 Milliarden INR im Vergleich zu 3,08 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at