Amundi Aktie
ISIN: US03190C1071
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08.09.2026 11:37:46
Amundi Schweiz bekommt neuen Chef
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Amundi hat einen neuen Chef in der Schweiz ernannt. Damit erfolgt nach nur knapp zwei Jahren ein erneuter Wechsel an der Spitze der Ländergesellschaft.
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