AMUSE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AMUSE hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,02 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,65 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,83 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at