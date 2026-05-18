18.05.2026 06:31:29

AMUSE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMUSE hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 91,40 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 62,09 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AMUSE 14,63 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

AMUSE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 166,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 99,27 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AMUSE 69,66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 68,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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