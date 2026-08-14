AMUSE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMUSE lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 8,05 JPY. Im letzten Jahr hatte AMUSE einen Gewinn von 143,85 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat AMUSE mit einem Umsatz von insgesamt 17,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at